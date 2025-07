Milan, tutto pronto per Ricci: domani a Milano, giovedì le visite mediche

Il Milan ha iniziato una sorta di rivoluzione dopo la fine della precedente stagione. La società del Diavolo è pronta a consegnare a Max Allegri una formazione degna del ritorno in Europa. Domani è previsto il primo arrivo ufficiale a Milanello: Samuele Ricci svolgerà le visite mediche con i rossoneri, in attesa dell’organizzazione definitiva del club lombardo. Affare da circa 25 milioni di euro col Torino e primo innesto a centrocampo.

Milan, domani arriva Ricci, visite mediche previste per giovedì

Il giocatore del Torino arriverà a Milano mercoledì 2 luglio, mentre le visite mediche di rito sono previste nella giornata di giovedì. Il primo tassello di Igli Tare al servizio del Diavolo è quasi servito. Dopo una lunga trattativa, è ormai tutto fatto tra le due società per Samuele Ricci. Il capitano della formazione piemontese, che è da mesi anche un titolare fisso della Nazionale maggiore, sta per firmare il contratto che lo farà diventare un nuovo giocatore del Milan guidato da Max Allegri.

Rossoneri che non si fermeranno qui sul mercato, ma stanno già puntando molto in alto in questa campagna acquisti. La dirigenza di Via Aldo Rossi ha deciso di rinforzare il centrocampo. In attesa di Luka Modric, che arriverà dopo il Mondiale per Club, il club del Diavolo sta insistendo ancora anche su Ardon Jashari, centrocampista del Club Bruges per il quale la squadra allenata da Allegri è arrivata a offrire 30 milioni di euro