Calciomercato Milan, idea Martim Fernandes per i rossoneri

Lavori in corso per il nuovo Milan di Allegri. Con l’inizio del calciomercato, Tare prepara la lista degli obbiettivi, tra i quali spunta Martim Fernandes del Porto. A riportalo è la Gazzetta dello Sport.

Milan, il profilo di Martim Fernandes

Portoghese, classe 2006, Martim Fernandes è un talentuoso terzino destro che si è confermato come una rivelazione del porto di Martin Anselmi. In questo senso il calciatore rappresenta un opzione per il Milan, in cerca di un nuovo innesto proprio in quella parte del campo. Motivo per cui i rossoneri potrebbero valutare l’acquisto di Fernandes, ma l’operazione è in salita a causa della clausola rescissoria di 60 milioni. Una cifra scomoda per le casse rossonere, nonostante i ricavi guadagnati dalle ultime cessioni.

Dunque per adesso l’operazione non sembra essere partita, non resta quindi che aspettare le prossime ore per capire quali saranno i prossimi passi di Tare.