Allenatore Inter, chi va al Mondiale per Club?

Possibile opzione traghettatore per il Mondiale per Club.

Allenatore Inter, ipotesi Vecchi

L’addio di Simone Inzaghi apre le porte al casting per il nuovo allenatore dell’Inter. Diversi i nomi usciti nelle ultime ore, tra cui Cesc Fabregas, Roberto De Zerbi e Cristian Chivu. Ciononostante, potrebbe trattarsi di opzioni a maggiore tempistica rispetto a quanto ne chiede la necessità dell’affrontare l’imminente Mondiale per Club. Negli Stati Uniti, stando a quanto riporta Sky Sport, potrebbe andarci Stefano Vecchi nell’ipotesi in cui non venisse annunciato il nuovo tecnico a stretto giro.