Calciomercato Serie B: D’Angelo conteso da Modena ed Empoli, Majer verso Palermo, lo Spezia riscatta Aurelio

D’Angelo al momento è l’allenatore più conteso, con molta probabilità l’ex Pisa lascerà lo Spezia per tentare una nuova esperienza e speriamo una promozione sul campo che merita per ciò che ha dimostrato fino ad oggi. Empoli e Modena si contendono D’Angelo, i toscani hanno il vantaggio di avere come Ds Gemmi che ha lavorato con il tecnico dello Spezia ai tempi del Pisa, mentre i Canarini sono quelli che hanno chiesto per primi informazioni.

Il Palermo attende Inzaghi, ed uno dei primi acquisti potrebbe essere Majer che si svincola dalla Cremonese, in rosanero potrebbe andare anche Beruatto del Pisa. Infine lo Spezia ha deciso di riscattare l’esterno Aurelio dopo l’ottima stagione in maglia bianconera.