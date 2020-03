Ultime Notizie Milan

Milano – Stando a quanto riportato dal quotidiano torinese “TuttoSport”, Ivan Gazidis e Leonardo sono entrati nel vivo di in una trattativa. I giocatori coinvolti in questo negoziato sono il brasiliano Lucas Paqueta e l’argentino Leandro Paredes.

Paqueta – Milan, un amore mai sbocciato

Il trequartista brasiliano voluto a tutti i costi dall’ex ad rossonero Leonardo nella scorsa stagione, sotto la guida di Gennaro Gattuso, ha fatto ben vedere. Quest’anno invece sotto la guida di Giampaolo prima e Pioli poi, ha faticato tantissimo a ritagliarsi un posto in squadra venendo quasi escluso dal progetto rossonero.

Che intreccio PSG-Milan

Durante l’ultima finestra invernale di mercato, il PSG aveva provato a portare l’ex Flamengo in all’ombra della Tour Eiffel senza riuscire, però a trovare l’accordo con il club meneghino. Adesso, nonostante sia tutto fermo per via della pandemia da covid-19, Leonardo, dirigente dei transalpini, è tornato alla carica per Paquetà. Questa volta l’operazione vedrebbe contemplato anche il cartellino di Paredes, che arriverebbe a Milanello come contropartita per il numero trentanove rossonero.

Ph: Fornelli