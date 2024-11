L’Inter non molla Jonathan David | Aumenta la concorrenza per il canadese

L’Inter, in questo momento, ha un solo nome in testa a parametro zero per la prossima estate. Marotta sta studiando il colpo Jonathan David in scadenza con il Lille a giugno 2025 e ha già fatto sapere che non rinnoverà. Sul canadese ci sono tante squadre alla finestra, nerazzurri avvisati.

Juve, PSG e occhio al Bayern

Secondo quanto riportato da Florian Plettenburg, il Bayern Monaco si sarebbe inserito fortemente con la volontà di cercare un’alternativa valida a Harry Kane. Oltre ai bavaresi continuano a monitorare la situazione Juventus e PSG per la prossima stagione.