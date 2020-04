L’Iner richiama i suoi stranieri, entro Pasqua a Milano

Un importante segnale in vista di una possibile ripresa di allenamenti e campionato lo lancia l’Inter. Il club nerazzurro ha infatti richiamato i 7 calciatori della rosa in permesso causa coronavirus, i calciatori dovranno rientrare in settimana, prima di Pasqua: si tratta di Lukaku, Brozovic, Handanovic, Eriksen, Young, Moses e Godin. Ripresa degli allenamenti in vista? Un momento delicato, il covid-19 continua a far paura, difficile parlare di calcio giocato. Il club nerazzurro ha deciso comunque di tutelarsi facendo rientrare i calciatori in permesso, dovendo calcolare i tempi della quarantena in vista di un ipotetica ripresa di allenamenti e campionato.