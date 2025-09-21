L’Inter vince e convince nonostante la sofferenza finale: Sassuolo ko a San Siro (2-1)

L’Inter batte il Sassuolo per 2-1 nel posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A e torna alla vittoria dopo le due sconfitte di fila rimediate contro Udinese e Juventus. I nerazzurri giocano una buona gara, passando subito in vantaggio con Dimarco e trovando il raddoppio nel finale con Carlos Augusto; il Sassuolo, però, spaventa i nerazzurri e accorcia le distanze subito dopo con Cheddira. Gli uomini di Chivu danno seguito alla vittoria di Amsterdam in Champions League dimostrando solidità, buone geometrie e una buona vena offensiva; da domani testa a sabato prossimo, quando i meneghini affronteranno il Cagliari in trasferta.

Inter-Sassuolo, primo tempo di grande intensità

Entrambe le squadre crescono con il passare dei minuti: l’Inter ci prova prima con la serpentina di Carlos Augusto, messa in angolo da Muric e poi con il destro alto di Pio Esposito, oggi titolare al posto dell’ancora acciaccato Lautaro Martinez. I nerazzurri passano in vantaggio al quarto d’ora: ripartenza travolgente, Barella imbecca Sucic e il croato appoggia per Dimarco che spinge dentro il primo centro della sua stagione. Gli emiliani non ci stanno e provano a rialzare la testa con il loro capitano, Domenico Berardi, il quale sfiora il palo con una conclusione da posizione defilata. La partita s’infiamma e dopo un’altra occasione per il Sassuolo con Pinamonti, su assist di Laurienté, Calhanoglu prova a sorprendere il portiere avversario con un destro al volo in controtempo da fuori area che, tuttavia, si spegne sul fondo. Al 28′ è il turno di Marcus Thuram: il francese riceve il pallone da Dumfries in area e lascia partire un diagonale che non inquadra lo specchio della porta per pochi centimetri. Una decina di minuti più tardi, l’olandese vede Pio Esposito al centro dell’area, il centravanti si libera con la forza della marcatura e scarica un mancino verso la porta, ma la sua conclusione finisce alta. In pieno recupero, i nerazzurri provano a sfondare a sinistra con la ripartenza targata Dimarco-Thuram, ma Idzes spazza via: il primo tempo termina con il risultato di 1-0.

Inter-Sassuolo, i nerazzurri raddoppiano nel finale

Gli uomini di Chivu ripartono subito alla ricerca del raddoppio, prima con il tentativo di Barella, poi con l’azione ragionata che porta alla conclusione Dumfries, respinta in angolo dall’uscita bassa di Muric. La risposta del Sassuolo è affidata alla rapidità di Laurienté, tuttavia Martinez blocca agilmente il piattone calciato dal francese. Al 60′, Esposito e Sucic combinano alla perfezione: il giovane attaccante dell’Inter colpisce col sinistro ma la traiettoria è alta. Due minuti dopo, Doig scappa sulla fascia e appoggia in mezzo per Pinamonti: la frustata di testa del centravanti, però, viene messa in corner da un super intervento di Martinez. Al 66′, Pio Esposito prova la giocata superlativa: Dimarco recupera un pallone che sembrava destinato a spegnersi sul fondo e serve il compagno, il quale tenta l’eurogol in rovesciata ma incontra la pronta risposta dell’estremo difensore degli emiliani. Il portiere kosovaro, dieci minuti più tardi, si rende protagonista di un’altra super parata su Barella, liberato per la conclusione da Lautaro Martinez. Il raddoppio dell’Inter arriva all’81’: Carlos Augusto serpeggia tra gli avversari, calcia col mancino e infila Muric grazie anche alla deviazione decisiva di Muharemovic. I neroverdi non stanno a guardare e accorciano le distanze dopo pochi minuti: l’azione inizia a centrocampo, ma viene rifinita dallo scambio tra Berardi e Cheddira, con l’attaccante bravo a penetrare in area e superare Martinez. Il finale è teso e ricco di emozioni, i padroni di casa avrebbero anche la possibilità di passare sul 3-1, ma la rete di Frattesi viene annullata per la posizione irregolare di quest’ultimo sul primo tiro di Dimarco. In pieno recupero, Berardi spaventa San Siro con una conclusione affilata verso la porta dell’Inter, ma Martinez si distende e blocca la sfera; al termine di sei minuti di assedio neroverde, il risultato finale è di 2-1.

Inter-Sassuolo, il tabellino:

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries (64′ Luis Henrique), Sucic, Calhanoglu (64′ Frattesi), Barella, Dimarco; Thuram (64′ Martinez), Esposito (79′ Bonny). All.: Chivu.

SASSUOLO (4-3-3): Muric, Coulibaly (90+2′ Pierini), Idzes, Muharemovic, Doig, Vranckx (69′ Volpato), Matic, Koné (68′ Thorstvedt), Berardi, Pinamonti (79′ Cheddira), Laurienté (69′ Fadera). All.: Grosso.

Reti: 14′ Dimarco (I), 81′ Carlos Augusto (I), 84′ Cheddira (S).

Ammoniti: 31′ Calhanoglu (I), 58′ Dimarco (I), 84′ Cheddira (S).

Espulsi: nessuno.