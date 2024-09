L’Italia di Spalletti si riscatta dopo l’Europeo (1-3) | Che tris alla Francia!

Non era iniziata nella migliore dei modi la prima gara di Nations League dell’Italia, che dopo 14 secondi era già sotto di un gol grazie alla rete di Barcola, dopo un pasticcio difensivo. La squadra di Spalletti però non demorde, e forte anche di un centrocampo formato da Pellegrini, Frattesi e Tonali si riscatta immediatamente. Il pareggio arriva infatti al 31′ grazie ad una splendido duetto che permette a Dimarco di colpire al volo e di battere Maignan.

Francia-Italia, Raspadori cambia la partita

Il primo tempo termina sul risultato di 1-1. Ma l’Italia c’è e lo ha dimostrato nei primi 45′. La squadra di Spalletti gioca, senza paura come sa e al 51′ passa in vantaggio con Frattesi, bravo a fare il solito lavoro di inserimento con Retegui. La rete del 2-1 fa mischiare le carte a Deschamps, che inserisce Kone e Dembele per Olise e Fofana. C’è un giocatore però che spacca la partita e si chiama Giacomo Raspadori, entrato nella ripresa al posto di Lorenzo Pellegrini. Ed è proprio una magia dell’attaccante del Napoli che consente all’Italia di passare ancora una volta in vantaggio, con i tifosi francesi ammutoliti al Parco dei Principi. Termina così la gara con la vittoria dell’Italia di Spalletti, che lunedì affronterà Israele mentre la Francia sarà chiamata al riscatto contro il Belgio.

Francia-Italia, il tabellino:

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Theo Hernandez, Saliba, Konate, Clauss (dal 32′ st Kounde); Kanté (dal 32′ st Zaire-Emery), Fofana (dal 13′ st Kone); Barcola, Olise (dal 13′ st Dembele), Griezmann (dal 32′ st Thuram); Mbappé. A disposizione: Areola, Samba, Dembele, Digne, Guendouzi, Kolo Muani, Kone, Kounde, Thuram, Upamecano, Zaire-Emery. Ct. Deschamps

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori (dal 25′ st Buongiorno); Cambiaso, Frattesi (dal 16′ st Udogie), Ricci, Tonali, Dimarco (dal 35′ st Brescianini); Pellegrini Lorenzo (dal 1′ st Raspadori); Retegui (dal 35′ st Kean). A disposizione: Meret, Vicario, Bellanova, Brescianini, Buongiorno, Fagioli, Gatti, Kean, Okoli, Raspadori, Udogie, Zaccagni. Ct. Spalletti

Reti: al 1′ pt Barcolà, al 30′ pt Dimarco, al 6′ st Frattesi, al 29′ st Raspadori

Ammonizioni: Retegui, Kone

Recupero: 0′ pt 5′ st