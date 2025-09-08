L’Italia ringhia a Debrecen, tre punti importantissimi sulla via del mondiale

Cuore batticuore Italia, che si porta sul 2-4 ma si fanno riprendere sul 4-4 proprio al novantesimo, e qui ci pensa Tonali a regalare tre punti alla squadra di Gattuso che ha comunque molto ancora da lavorare per raggiungere i Mondiali.

Parte benissimo Israele, e va in gol al 16′ grazie ad una clamorosa autorete di Locatelli che spinge in rete un rasoterra innocuo di Khalili. L’Italia soffre ma non affonda, e sul finire del primo tempo pareggia i conti, grazie ad uno scambio Retegui-Kean concluso da quest’ultimo in rete. Nella ripresa azzurri ancora sotto grazie a Dor Peretz, ma Kean la ripareggia. La squadra di Gattuso sembra aver fiutato il pericolo e con Politano e Raspadori si portano sul 4-2 ma ancora non è finita. Israele pareggia clamorosamente sul 4-4 grazie ad un’autorete di Bastoni ed ad un gol di testa facie facile di Dor Peretz. MA lo stellone questa sera è dalla parte degli azzurri, che grazie ad un tiro cross di Tonali segnano la quinta rete. Nel finale Revivo sfiora il clamoroso 5-5.

Il tabellino

Israele-Italia 4-5

ISRAELE (4-2-3-1): Dan Peretz; Dasa (dal 20′ st Jehezkel), Nachmias, Lemkin (dall’8′ pt Shlomo), Revivo; Dor Peretz, E. Peretz; Khalaili (dal 20′ st Baribo), Gloukh, Solomon; Biton (dal 20′ st Mizrahi). A disposizione: Glazer, Niron, Shlomo, Mizrahi, Jehezkel, Blorian, Gandelman, Kanichowky, Azouly, Shua, Baribo, Turgen. CT: Ben Shimon

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Dimarco (dal 33′ st Cambiaso), Barella (dal 23′ st Frattesi), Locatelli, Tonali, Politano (dal 23′ st Orsolini); Retegui, Kean (dal 33′ st Raspadori). A disposizione: Meret, Vicario Bellanova, Gatti, Calafiori, Cambiaso, Rovella, Frattesi, Raspadori, Pio Esposito, Orsolini, Maldini. CT: Rino Gattuso

Reti: al 16′ pt Locatelli (autorete), al 40′ pt Kean, al 7′ st Dor Peretz, al 9′ st Kean, al 13′ st Politano, al 36′ st Raspadori al 41’st aut. Bastoni al 44′ st Dor Peretz, al 45′ Tonali

Ammonizioni: –

Recupero: 3′ pt