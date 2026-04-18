Serie B: il programma della 35^ giornata. Monza dominante contro la Samp

Nell’anticipo della 35^ giornata del campionato di Serie B, il Monza vince 3-0 contro la Sampdoria e si avvicina a grandi passi verso il ritorno in Serie A, Venezia momentaneamente raggiunto in vetta, Frosinone distante tre lunghezze. I biancorossi vanno a segno con Cutrone, Caso e Petagna nel finale con un gran gol, la Samp ancora non è salva ma il traguardo non è poi così lontano.

Oggi sono in programma sei partite, con il Venezia impegnato a Bari, il Frosinone è in trasferta a Modena, mentre lo Spezia si gioca la salvezza in casa contro il Sudtirol, il Palermo di Inzaghi attende il Cesena al Barbera.

Il programma

Venerdì 17 aprile, ore 20:30

Sampdoria – Monza 0-3 [ 5’ Cutrone (M), 13’ Caso (M), 85’ Petagna (M) ]

Sabato 18 aprile, ore 15:00

Bari – Venezia

Mantova – Avellino

Modena – Frosinone

Spezia – Sudtirol

ore 17:15

Palermo – Cesena

ore 19:30

Juve Stabia – Catanzaro

Domenica 19 aprile ore 15:00

Carrarese – Pescara

ore 17:15

Padova – Reggiana

ore 19:30

Empoli – Entella