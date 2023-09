Lituania-Serbia, probabili formazioni e dove vederla

Partita importante per la Serbia

Match valido per il gruppo G delle qualificazioni a UEFA EURO 2024: la Lituania ospita la Serbia. Padroni di casa, penultimi, a quota due punti, a caccia della prima vittoria nel girone; la Serbia, seconda, deve vincere per consolidare la posizione e provare ad allungare sul Montenegro, attualmente terzo. Nella sfida di andata, la Serbia si è imposta, in casa, sulla Lituania per 2-0, grazie alle reti di Tadic e Vlahovic. Lituania-Serbia, in programma questa sera alle 20.45, sarà visibile su Sky Sport, Diretta Gol Qualificazioni Euro 2024, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

LITUANIA (4-2-3-1): Gertmonas; Lasickas, Lekiatas, Girdvainis, Benetas; Verbickas, Gineitis; Novikovas, Cernych, Jankauskas; Paulauskas.

SERBIA (3-4-1-2): V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Gudelj, Pavlovic; Zivkovic, Ilic, S. Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; Vlahovic, Mitrovic.