Live | Milan-Lazio, le probabili formazioni

Il secondo quarto di finale della coppa Italia mette in campo l’affascinante sfida tra Milan e Lazio È stato un weekend sicuramente da ricordare per entrambe le compagini che hanno vinto i rispettivi impegni di campionato. E sono state vittorie molto pesanti. I rossoneri sono riusciti a battere l’Inter nel derby della Madonnina riportandosi a -1 (anche se con un partita in meno), nonostante le numerose assenze e confidando in un ritrovato Olivier Giroud che anche stasera guiderà l’attacco. I capitolini sono andati a battere a domicilio la Fiorentina in una partita che finalmente ha mostrato tutte le potenzialità, finora ancora inespresse, della truppa di Sarri. Chi vincerà se la vedrà nel doppio confronto in semifinale contro

Milan Lazio, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni