Liverpool-Bayer Leverkusen, le ultimissime sulle formazioni

In uno dei tanti big match di questa giornata, Xabi Alonso torna in quella che è stata casa sua per anni, ovvero Liverpool. Il tecnico ed ex giocatore vuole fare uno scherzetto ai Reds, anche se la squadra di Slot cala l’asso con Salah, Luis Diaz e Nunez.

Liverpool-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni:

LIVERPOOL (4-2-3-1): Kelleher; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Jones, Luis Diaz; Darwin Nunez.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Terrier, Wirtz; Boniface.