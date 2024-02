Liverpool-Luton, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

La partita tra Liverpool e Luton Town è una sfida cruciale per entrambe le squadre, ma per motivi molto diversi. Il Liverpool, una delle squadre di punta della Premier League, cerca di mantenere o migliorare la propria posizione in classifica, puntando ai vertici del campionato. Il Luton Town, d’altra parte, combatte per la propria sopravvivenza nella lega, cercando di distanziarsi dalla zona retrocessione.

Liverpool-Luton, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Liverpool è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno a 1.21 su Snai e 1.17 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 7.00 mentre una vittoria del Luton (segno 2) si trova anche quota 11.00. Ecco la comparazione quote di Liverpool e Luton dei bookmakers: