Liverpool-Manchester City, probabili formazioni e dove vederla

Umore completamente diverso per Liverpool e Manchester City, che arrivano dal turno di Champions e che cercano una grande vittoria per riscattarsi o per fare il salto di qualità. Tridente pesante per Slot, mentre Guardiola punta ancora su Foden, Bernardo Silva e Haaland.

Liverpool-Manchester City, le probabili formazioni:

Liverpool (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Nunez, Diaz. All. Slot.

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; Lewis; Foden, De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva; Haaland. All. Guardiola.