Liverpool-Milan, le probabili formazioni e dove vederla

Il secondo impegno del nuovo Milan di Massimiliano Allegri sarà nuovamente contro una squadra inglese: in quel di Hong Kong, i rossoneri affronteranno i campioni d’Inghilterra del Liverpool. Il tecnico livornese dovrebbe proporre un 3-5-2 con Tomori, Thiaw e Pavlovic a presidiare la difesa, mentre Saelemaekers e Bartesaghi dovrebbero agire sugli esterni; in avanti, ancora spazio a Leao e Pulisic. Nei Reds, invece, Slot lancia il giovane classe 2008 Rio Ngumoha, mentre in avanti potrebbe esserci spazio anche per Federico Chiesa. La partita, in programma sabato 26 luglio alle 13:30, verrà trasmessa su Milan TV sull’app DAZN oppure al canale 230 di Sky (sempre tramite abbonamento a Milan TV).

Liverpool-Milan, le probabili formazioni

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Bradley, Stephenson, Gomez, Tsimikas; Gravenberch, Nyoni; Salah, Szoboszlai, Ngumoha; Chiesa. All.: Slot.

MILAN (3-5-2): P. Terracciano; Tomori, Thiaw, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Musah, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All.: Allegri.