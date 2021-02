Lotito: “Io e Inzaghi non abbiamo mai litigato, rapporto come padre-figlio”

Lotito e il rapporto con Inzaghi

Poco prima della gara della sua Lazio contro il Bayern Monaco, ai microfoni di Sky Sport parla Claudio Lotito. Il presidente dei biancocelesti parla del suo rapporto con Inzaghi e Tare.

Lotito: “Mai nessuna tensione con Inzaghi”

Lotito: “Inzaghi? Non ci sono mai state tensioni. Confronti dialettici sì, come avviene in una famiglia tra padre e figlio.Quando ho da fare delle considerazioni le faccio, ma non in tono repressivo, ma con un dialogo stimolante per fare sempre meglio. Con lui come con Tare ho fatto affidamento sulle qualità umane e non solo su quelle professionali, fermo restando che l’ultima parola spetta a me io no ho mai fatto invasioni di campo. Da noi c’è un grande rispetto dei ruoli”. Lotito entusiasta della gara di stasera, quando la Lazio giocherà la prima gara degli ottavi di finale di Champions League dopo tantissimi anni: “Quando sono arrivato c’era una società in coma irreversibile, mentre oggi c’è una società economicamente risanata e che ha ottenuto dei risultati sportivi. Confrontarsi questa sera contro una squadra che ha vinto il Mondiale, da tutti temuta, vuol dire che la Lazio sta percorrendo un tragitto che proseguirà con ulteriori soddisfazioni. Come il Bayern, il nostro obiettivo è sempre coniugare risultati sportivi ed economici”. La società capitolina nella sua rosa vanta uno dei migliori giocatori d’Europa, Immobile. Sull’attaccante napoletano, Lotito afferma: “Ho sempre creduto in Immobile, c’è un bel rapporto anche fuori dal classico schema presidente-giocatore. E’ un grande professionista, oltre ad avere qualità tecniche indiscusse. Festeggerò la sua Scarpa d’oro con una grande manifestazione in una istituzione importante per la città. Lui rappresenta Roma, da ricordare che siamo la squadra più antica della Capitale”.