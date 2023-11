Lotito commenta così: “Posso dare una motivazione ma..”

Intervenuto ai canali ufficiali della Lazio, il presidente Lotito è tornato a parlare dei biancocelesti. Il patron s’è espresso in questo modo sull’argomento: “Voi pensate che sono io che decido. Io posso soltanto mettere dare delle indicazioni, ci sto mettendo una buona parola. C’è però da rispettare un importo annuo, altrimenti il resto dei soldi li dovrei mettere io e questo diventa un problema.

Lotito sbotta: “Ecco perchè

Non c’è più l’organizzazione che c’era una volta, non si pagavano tutte le tasse che ci sono oggi. Adesso invece ci sono degli indici da rispettare, tra costi e ricavi, che valgono soprattutto per le competizioni europee. Se superi determinate soglie, che quest’anno solo del 70 e dell’80% non ti puoi iscrivere alle competizioni europee”.