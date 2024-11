Luis Alberto ci crede: “Pedro è un fenomeno. Per lo Scudetto Lazio dietro a Inter e Napoli”

“Certo che sono contento che la Lazio stia volando, spero che vinca lo Scudetto”. Queste le parole di Luis Alberto, centrocampista in forza all’Al-Duhail in Qatar, e che ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “Ha tutto per competere, se la gioca. L’Inter resta la più forte, poi metto il Napoli. Il calcio di Baroni mi piace molto. All’inizio sembrava un’incognita, adesso strega e stupisce. Castellanos segnerà molti gol”.

Luis Alberto: “Inter favorita per lo Scudetto ma…”

La favorita resta l’Inter?

“Sì, ma sarebbe un sogno vedere i laziali festeggiare un titolo. Noi ci andammo vicini”.

Le sarebbe piaciuto giocare in questa Lazio?

“Certo. Del resto, come ho detto non sarei mai andato via”.

Chi sta avendo un rendimento altissimo e continua a stupire nonostante l’età è il suo amico Pedro. Qual è il suo segreto?

“È un fenomeno e lo è sempre stato, glielo scrivo ogni volta. In estate stavano per mandarlo via, ora si parla di rinnovo. Il gioco di quest’anno lo favorisce: è libero di calciare, e quando lo fa…”.