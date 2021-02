Lukaku e Ronaldo, sfida del gol

Lukaku e CR7, sfida nella sfida

Entrambi hanno giocato nel Manchester United ed entrambi sono attualmente capocannonieri del campionato italiano con 16 reti a testa. Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo sono senza dubbio i due attaccanti più decisivi del momento in Serie A, un campionato mai così competitivo come quest’anno. Il numero 9 dell’Inter e il numero 7 della Juventus si stanno dando battaglia a distanza da un bel po’ di tempo, e in questo momento spiccano come i grandi goleador del campionato, tenendo dietro di due lunghezze Ciro Immobile, Scarpa d’oro dello scorso anno, e Zlatan Ibrahimovic, altre due vecchie volpi del goal.

In questo momento, con l’Inter che spicca come la principale candidata alla vittoria del campionato per le quote delle scommesse online con Betfair , entrambi i calciatori stanno facendo la differenza per le loro squadre. Tuttavia, in questo periodo il rendimento dell’Inter è migliore per una serie di ragioni, prima tra tutte la maggior coesione della squadra nerazzurra, il cui tecnico Antonio Conte è finalmente riuscito a trovare la quadra. Come grande terminale offensivo, ma non solo, l’attaccante belga si è ormai affermato sotto la guida del tecnico salentino, il quale lo ha valorizzato al massimo ed è cosciente del suo grande contributo dal punto di vista tattico e realizzativo.

L’ultima eccellente prestazione contro la Lazio, nella quale Lukaku non solo ha segnato una doppietta ma ha anche fornito un assist d’oro a Lautaro Martinez, si è avuta l’ennesima riprova della potenza e dell’efficacia del centravanti di origini congolesi, che probabilmente in questo momento non ha rivali nel suo ruolo. Con questa vittoria per 3-1 , inoltre, l’Inter si è portata al primo posto momentaneo scavalcando il Milan, con il quale dovrà giocare il prossimo derby, e ha acquisito ancora più fiducia nei propri mezzi. Lukaku è insomma la punta di diamante della squadra milanese, la quale fa totale affidamento su di lui come perno ma anche come terminale del gioco. Devastante dal punto di vista fisico, ma anche a suo agio col pallone tra i piedi, Lukaku è un elemento imprescindibile per Conte e punta a vincere la classifica cannonieri e a trascinare l’Inter alla conquista di uno Scudetto che manca da 11 anni.