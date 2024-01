Lunedì 15 gennaio torna SportPaper TV | con Roberta Pedrelli

Nuova puntata di SportPaper TV, lunedi 15 alle ore 21.30 sul canale 14 del digitale terrestre, Roberta Pedrelli conduce una nuova puntata con tanti ospiti in studio ed in collegamento. Tanti i temi in programma, dal VAR e le polemiche arbitrali, passando per la corsa scudetto e la Supercoppa Italiana. Una puntata da non perdere.

Nuova puntata di SportPaper TV su Radio Roma Television

In studio con Roberta Pedrelli ci saranno, Ovidio Martucci giornalista professionista esperto di sport e calcio italiano ed esterno, Claudio De Francesco, Emanuele Orofino ed il direttore di SportPaper Daniele Amore.