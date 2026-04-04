Lazio-Parma, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Torna la Serie A Tim dopo la sosta per dare spazio alle Nazionali. Il match di anticipo serale della 31esima giornata di campionato è in scena all’Olimpico tra Lazio-Parma.

Lazio-Parma, probabili formazioni

La Lazio ottava in classifica con 43 punti, potrebbe ancora sperare in qualche buon piazzamento per fine campionato. Sarri continua a guidare i suoi ragazzi verso il successo. Intanto tra non molti giorni gli Aquilotti scenderanno in campo per la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Intanto c’è il Parma. I biancocelesti arrivano da tre vittorie consecutive: Bologna, Milan e Sassuolo.

Il Parma che ad oggi alloggia in 12esima posizione con 34 punti, è quasi vicino alla salvezza. I ducali arrivano alla sfida in capitale dopo il ko in casa contro la Cremonese.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Furlanetto, Giacomo, Lazzari, Hysaj, Patric, Pellegrini, Belahyane, Basic, Przyborek, Cancellieri, Dia, Noslin, Ratkov.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Valenti, Circati, Delprato; Valeri, Sørensen, Keita, Bernabé, Britschgi; Pellegrino, Strefezza.

A disposizione: Rinaldi, Corvi, Mena Martinez, Ndiaye, Carboni, Nicolussi Caviglia, Estevez, Ordonez, Ondrejka, Oristanio, Elphege.

Arbitro: Marcenaro (Genova)

Dove vedere Lazio-Parma

La sfida tra le formazioni di Sarri e Cuesta è in programma alle ore 20.45 di sabato 4 aprile allo stadio Olimpico. Sarà possibile assistere all’evento in diretta sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251) e in streaming sulla piattaforma Dazn.