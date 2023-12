Manchester City, campione d’Inghilterra e d’Europa in carica, a caccia di una vittoria, in campionato, che manca da quattro gare. Tre pareggi e una sconfitta, arrivata nell’ultima uscita a Birmingham contro l’Aston Villa. sono i risultati ottenuti dai Citizen nelle ultime quattro giornate disputate. Di fronte, domenica alle 15, ci sarà il Luton Town, terzultimo, sconfitto alla scorsa dall’Arsenal. Il match, in programma allo stadio Kenilworth Road, sarà visibile su Sky Sport Uno; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

LUTON TOWN (3-4-3): Kaminski; Bell, Osho, Mengi; Ogbene, Barkley, Mpanzu, Doughty; Townsend, Adebayo, Morris. All. Edwards.

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, Julian Alvarez, Foden, Grealish; Haaland. All. Guardiola.