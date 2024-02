Mali-Costa d’Avorio, probabili formazioni e dove vederla

Quarti di finale di Coppa d’Africa allo Stadio della Pace di Bouaké tra Mali e Costa d’Avorio. Il Mali ha superato il Burkina Faso per 2-1 negli ottavi di finale, grazie alla rete di Sinayoko e all’autogol di Tapsboda. I padroni di casa, invece, hanno sconfitto, a sorpresa, i campioni in carica del Senegal ai calci di rigore. Il match, in programma sabato alle 18, sarà visibile, in diretta e in streaming, su Sportitalia.

Le probabili formazioni di Mali-Costa d’Avorio:

MALI (4-3-1-2): Diarra; Traore, Kouyate, Niakate, Sacko; Coulibaly, Camara, Haidara; Doumbia; Traore, Sinayoko. CT. Chelle.

COSTA D’AVORIO (4-3-3): Y. Fofana; Aurier; Konan, Ndicka, Konan; Sangaré, Gradel, S. Fofana; Diakité, Krasso, Kossounou. CT. Faé.