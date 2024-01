Mali-Burkina Faso, probabili formazioni e dove vederla

Ottavi di finale di coppa d’Africa tra Mali e Burkina Faso allo stadio Amadou Gon Coulibaly di Korhogo, martedì alle 18. Da una parte il Mali, vincitore del Gruppo E con 5 punti e una sola vittoria, arrivata contro il Sudafrica nella gara d’esordio. Dall’altra parte il Burkina Faso, secondo nel Gruppo D, alle spalle dell’Angola, e con 4 punti raccolti in tre gare. Il match sarà visibile, in diretta e in streaming, su Sportitalia.

Le probabili formazioni di Mali-Burkina Faso:

MALI (4-3-1-2): Diarra; Traoré, Kouyaté, Niakaté, Sacko; Dieng, Bissouma, Haidara; Doumbia; Sinayoko, Koita.

BURKINA FASO (4-2-3-1): Koffi; Yago, E. Tapsoba, Dayo, Nagalo; Ouedraogo, Toure; A. Tapsoba, Sangaré, Traoré; Ouattara.