Namibia-Mali, le probabili formazioni

Spareggio qualificazione nel Gruppo E: il Namibia affronta il Mali al Laurent Pokou Stadium di San Pédro, questo pomeriggio alle 18. Squadre separate da un solo punto in classifica; il Mali occupa la prima posizione in classifica, avanti Sudafrica e Namibia, fermo a tre punti, ma a pari proprio con i Bafana Bafana, vincitori per 4-0 nello scontro diretto.

Le probabili formazioni:

NAMIBIA (4-1-4-1): Kazapua; Nyambe, Amutenya, Haukongo, Hanamub; Petrus; Muzeu, Katua, Tjiueza, Hotto; Shalulile. CT. Benjamin.

MALI (4-3-1-2): Diarra; Traoré, Kouyaté, Niakaté, Sacko; Dieng, Bissouma, Haidara; Doumbia; Sinayoko, Koita. CT. Chelle.