Manchester City-Burnley, probabili formazioni e dove vederla

Turno infrasettimanale di Premier League all’Ethiad Stadium tra Manchester City e Burnley, mercoledì alle 20.30. Prosegue la rincorsa al primo posto dei campioni d’Inghilterra in carica, distanti cinque punti (con una gara in meno) e reduci da un filotto di tre vittorie consecutive. Avversario il Burnley, penultimo, che manca i tre punti da tre giornate e ha ottenuto un pareggio nell’ultima uscita contro il Luton Town. Il match sarà visibile su Sky Sport Max; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni di Manchester City-Burnley:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Aké, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, Foden, Doku; Julian Alvarez. All. Guardiola.

BURNLEY (4-4-2): Trafford; Vitinho, O’Shea, Ekdal, Al-Dakhil; Gudmundsson, Cullen, Brownhill, Odobert; Amdouni, Foster. All. Kompany.