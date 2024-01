Manchester City-Burnley, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

La partita tra Manchester City e Burnley, in programma il 31 gennaio 2024, promette di essere un incontro interessante. Manchester City, attualmente al secondo posto in classifica, affronta la sfida con un’imbattibilità di 10 partite in tutte le competizioni, avendo ottenuto nove vittorie e un pareggio. Il loro recente successo in FA Cup contro il Tottenham ha rafforzato ulteriormente la loro posizione. La squadra di Pep Guardiola, nota per il suo incremento di forma verso la fine della stagione, sembra essere pronta per un altro finale ad alta quota.