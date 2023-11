Manchester City-Liverpool, probabili formazioni e dove vederla

La sfida al vertice dell’Ethiad apre la tredicesima giornata di Premier League. Il Manchester City di Guardiola ospita il Liverpool di Klopp. Padroni di casa, primi, reduci dallo straordinario 4-4 esterno contro il Chelsea dell’ultimo incontro. Reds, invece, secondi, ad un solo punto dai Citizens, vittoriosi nell’ultima gara contro Brentford. L’ultimo precedente, disputato ad aprile, è terminato 4-1 per gli Sky Blues. Il match, in programma sabato alle 13.30, sarà visibile, in esclusiva, Sky Sport Arena e Sky Sport 4K; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri, Bernando Silva; Foden, Alvarez, Grealish; Haaland. All. Guardiola.

LIVERPOOL (4-3-3): Allisson; Alexander Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Mac Allister, Gakpo; Salah, Nunez, Diaz. All. Klopp.