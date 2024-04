Manchester City-Real Madrid, le ultimissime sulle formazioni

Unico dubbio in casa Manchester City è la fascia destra. Nonostante il rientro di Walker, assente nella gara d’andata, Guardiola sceglie Akanji dal 1′. Fuori per squalifica Tchouameni, Ancelotti per Nacho al centro della difesa, accanto a Rüdiger. In avanti la coppia composta da Vinícius e Rodrygo, avanti a Bellingham.

Manchester City-Real Madrid, le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Akanji, Stones, Rúben Dias, Gvardiol; Rodri, Bernardo Silva; Foden, De Bruyne, Grealish; Haaland. All. Guardiola.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Vinícius, Rodrygo. All. Ancelotti.