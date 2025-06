Manchester City e Wydad Casablanca apriranno le danze nel gruppo G del Mondiale per Club FIFA, quello in cui sono comprese anche Juventus e Al Ain. Nella squadra di Guardiola si preparano al debutto due dei nuovi acquisti, Tijjani Reijnders e Rayan Cherki, con Doku e Haaland a completare l’attacco. Nella squadra marocchina, invece, il tecnico Benhachem si affida a Rahyi, Obeng, Lorch per il suo tridente offensivo. La gara, in programma mercoledì 18 giugno alle 18:00 (ora italiana) verrà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Manchester City – Wydad Casablanca, le probabili formazioni e dove vederla

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Nunes, Dias, Akanji, Gvardiol; Bernardo Silva, Rodri, Reijnders; Cherki, Haaland, Doku. All. Guardiola.

WYDAD (4-3-3): Benabid; Moufid, Boutouil, Harkass, Boucheta; Moubarik, Zemraoui, Mailula; Rahyi, Obeng, Lorch. All. Benhachem.