In una delle peggiori stagioni della sua storia, il Milan sta per concludere un’annata da dimenticare. L’ultimo match, quello contro il Monza, chiuderà la stagione de 2024/25 finita senza qualificazione a nessuna coppa europea. Ciò che preoccupa maggiormente è che senza giocare in nessuna competizione alcuni giocatori potrebbero passare ai saluti.

Milan, possibile addio a Reijnders: City all’assalto

Uno dei migliori giocatori della disastrosa stagione del Milan stato Tijjani Reijnders, l’olandese è vicino ai saluti, il Milan è in trattativa con i Citizens. I rossoneri hanno la trattativa già ben avviata con gli inglesi, e il dialogo fra le parti si trova è avanzato. Dopo mesi di lunga e attenta osservazione, gli SkyBlues di Guardiola hanno deciso di muoversi con decisione nella direzione del centrocampista olandese e del club del Diavolo.

Reijnders è l’obiettivo principale per la mediana del Manchester City, decisa a rifare molti reparti dopo la stagione non brillante. Il giocatore olandese si è sempre dimostrato riconoscente nei confronti della società milanese, come conferma anche il rinnovo di contratto firmato recentemente. Reijnders non ha mai chiesto di andare via da Milano, ma è chiaro che la tentazione di giocare in Premier League sia un’opzione sul quale riflettere. Inoltre al Milan servono soldi, l’addio al giocatore orange porterebbe una cifra superiore ai 70 milioni di euro nelle casse milanesi.