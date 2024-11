Manchester United-Chelsea, le ultimissime sulle formazioni

Queste le ultimissime di formazione in vista della sfida tra Manchester United e Chelsea per la sfida dell’Old Trafford. Tanti i cambi per i due ex giocatori, che si affidano a Hojlund e Jackson.

Manchester United-Chelsea, le probabili formazioni:

Manchester United (4-2-3-1): Onana; Mazraoui, De Ligt, Lisandro Martinez, Dalot; Casemiro, Eriksen; Rashford, Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund. Allenatore: Van Nistelrooy.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Fofana, Colwill, Malo Gusto; Caicedo, Lavia; Madueke, Palmer, Neto; Jackson. Allenatore: Maresca.