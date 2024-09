Manchester United-Tottenham, probabili formazioni e dove vederla

Manchester United e Tottenham sono due delle più grandi delusioni di quest’anno della Premier e domani si affrontano in un big match domenicale. Red Devils contro Spurs, con 3 punti in palio pesanti. La gara dell’Old Trafford andrà in onda su Sky.

Manchester United-Tottenham, le probabili formazioni:

Manchester United (4-2-3-1): Onana; Mazraoui, De Ligt, Lisandro Martinez, Dalot; Eriksen, Mainoo; Rashford, Bruno Fernandes, Diallo; Zirkzee. Allenatore: Ten Hag.

Tottenham (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Kulusevski, Bentancur, Maddison; Johnson, Solanke, Heung-Min Son. Allenatore: Postecoglou.