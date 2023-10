Simone Inzaghi, si sa, non passa certo inosservato con le proprie abilità di allenatore. Il suo talento, come nelle stagioni passate, si sta esprimendo anche adesso; basti pensare al titolo: “Collezione Inzaghi: Thuram bomber” del quotidiano La Gazzetta dello Sport.

L’operato di Marcus Thuram va quindi ad allungare la lista degli attaccanti che questo allenatore ha fatto volare. Quella di domenica è stata una partita tesa, dominata dall’Inter sino alla fine, contro la Roma di un Lukaku quasi del tutto assente, la quale non ha quasi mai impensierito Sommer.

Dimarco ha servito un ghiotto traversone a Thuram, il quale non ha pensato due volte a insaccare la palla in rete, facendo così vincere la propria squadra.

Marcus Thuram | Chi è il nuovo bomber nerazzurro

Figlio del leggendario Lilian, Marcus Thuram è nato a Parma, ma è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Sochaux, in Francia. Marcus, nato come esterno, è in grado di ricoprire tutte le posizioni offensive all’interno del campo; è forte fisicamente, veloce ed è in grado altresì di servire ottimi assist ai compagni.

L’attaccante è diventato vice-campione del mondo nel 2022 con la propria nazionale ed è stato ingaggiato dall’Inter nel luglio del 2023; con la squadra milanese ha firmato un contratto quinquennale.