Intervenuto ai microfoni di Dazn, Simone Inzaghi ha analizzato la vittoria di San Siro contro la Roma di Josè Mourinho.

Queste le parole del tecnico nerazzurro: “Thuram sta facendo la differenza nel quotidiano, deve continuare così. Un ragazzo che cura i dettagli, sia in campo che fuori. Ha fatto un’ottima partita insieme ai suoi compagni. Non semplice, perché abbiamo trovato una squadra che si difendeva molto bene. L’abbiamo sbloccata con pazienza. L’atmosfera qui a San Siro con i nostri tifosi è sempre eccezionale. Stasera si sentiva ancora di più, ma qui è sempre magica. I ragazzi sono stati lucidi, con questa atmosfera si rischiava. Siamo sempre stati in partita, avremmo meritato prima il gol del vantaggio. Devo fare un plauso ai ragazzi, ma non siamo ancora a un terzo del campionato. Vogliamo fare tutte le partite così, ma abbiamo il desiderio di migliorarci. Lavoriamo tanto. Dobbiamo recuperare energie e continuare così”.

I cambi? “Ho tolto Pavard che stava facendo una gran gara, ma in una partita come questa si rischiava in una ripartenza il secondo giallo. Ci ho pensato tanto, a Darmian ho detto che non ero sicuro sarebbe entrato. Thuram? Tutti conoscevamo le sue qualità, dopo la prima settimana abbiamo capito che, lavorando in quel modo, si sarebbe tolto tante soddisfazioni. Non c’erano dubbi sul suo inserimento. Ha la fortuna di conoscere bene la lingua, deve continuare così. Non ho visto Lukaku, il mio pensiero l’ho già espresso in estate. Tutti sanno cosa ho fatto per riaverlo qua, poi nel calcio come nella vita si prendono delle decisioni. Me ne sono fatto una ragione. Se lo avessi visto, lo avrei salutato senza alcun problema. Le mie scelte sono fatte per il bene dell’Inter. Asllani è stato bravissimo, entrare in una partita così non è semplice. E’ entrato con personalità, sta crescendo tantissimo, si sta ritagliando minuti per come lavora, per come si allena e per il ragazzo che è”.