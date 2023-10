Sembrava quasi scritto nel destino, che fosse proprio Marcus Thuram a decidere il match fra Inter e Roma. Proprio l’attaccante francese è stato preso per sostituire Romelu Lukaku.

Thuram mostra tutte le sue qualità

Come scrive “Tuttosport”, Marcus Thuram ha mostrato di avere il phisique du role per diventare il re di Milano. Il giornale poi sottolinea come il match poteva diventare una resa dei conti o uno psicodramma, ma anche per meriti di Inzaghi l’Inter è riuscita a gestire le emozioni in maniera perfetta. Anche se i neroazzurri hanno sempre dato la sensazione di poterla vincere da un momento all’altro. In tribuna a seguire Marcus c’era anche il padre Lilian Thuram. L’attaccante ha mostrato tutte le sue principali caratteristiche: le accelerazioni, la ricerca della profondità e soprattutto la freddezza sotto porta.