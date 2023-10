La coppia Lautaro-Thuram sembra funzionare a meraviglia. Il francese è stato capace di far dimenticare in fretta Lukaku e nel confronto diretto tra i due è l’attaccante nerazzurro a mettere la firma e a decidere la sfida. Tre punti importantissimi in chiave Scudetto che lanciano l’Inter in vista della trasferta di Bergamo che potrebbe nascondere delle insidie inaspettate.

Thuram entra nella storia dell’Inter

Con il gol contro la Roma, Thuram diventa il primo giocatore dell’Inter a segnare 9 gol nelle prime 10 giornate di Serie A dalla stagione 2004/05. Segno di quanto l’attaccante francese abbia inciso in maniera fondamentale nella formazione nerazzurra dal suo arrivo in Italia.