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lunedì, Marzo 23, 2026
Home Serie A Inter News Marotta: “Nessun alibi ma niente drammi. Errori arbitrali? Serve essere più forti”

Marotta: “Nessun alibi ma niente drammi. Errori arbitrali? Serve essere più forti”

Errori arbitrali e punti persi, il presidente dell'Inter non fa drammi

Di
Francesco Mario Fontana
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Marotta e Ausilio
GIUSEPPE MAROTTA E PIERO AUSILIO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il patron dell’Inter Giuseppe Marotta parla del momento della sua squadra, di corsa scudetto ed errori arbitrali: “Siamo in un momento di difficoltà e involuzione, forse dovuto a stanchezza o infortuni ma vale anche per gli avversari, ma nessuno psicodramma. Non cerchiamo alibi, siamo meritatamente primi in classifica, abbiamo sei punti di vantaggio e ce la giocheremo fino in fondo con tranquillità”. Il numero uno interista, in Lega Calcio, cerca di guardare il lato positivo della medaglia – come riporta sportmediaset: “A inizio stagione sarebbe stato impensabile per me poter parlare di sei punti di vantaggio a otto domeniche dalla fine. E siamo ancora in corsa in Coppa Italia, in Champions invece potevamo fare meglio”.

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