L’ad dell’Inter Beppe Marotta scarica Erikse, parole che non lasciano dubbio prima di Sassuolo-Inter.

Ecco le parole di Marotta su Eriksen rilasciate a Sky: “Il termine corretto è ‘funzionale’. Capita nel calcio che alcuni giocatori risultino non essere funzionali a quella che è una linea di gioco. A gennaio scorso abbiamo colto una grande opportunità di mercato per quello che è, a detta di tutti, un ottimo giocatore. Ma poi l’allenatore ha il diritto di mettere in campo gli undici che gli danno maggiori garanzie. Poi è chiaro che se a gennaio il giocatore non avrà preso parte ad alcune partite, proprio lui sarà il primo a chiedere di essere trasferito. Ma lo dovremo fare senza alcuna polemica, solo considerandola un’operazione di mercato positiva che non è stata funzionale fino in fondo”.