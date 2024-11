Marotta sul mercato di gennaio: “Non credo che faremo nulla”

Le dichiarazioni di Marotta in merito al mercato di gennaio

Secondo “Tuttomercatoweb.com”, l’Inter sembra essere al completo, anche se ci sono alcuni giocatori che attirano la dirigenza. I nerazzurri concluderanno la stagione con Simone Inzaghi con l’obiettivo di ripetere il successo dello scorso anno in Italia e arrivare infondo in Champions League.

Inter, le parole di Marotta

Si è parlato di giocatori del calibro di Daniel Maldini, ma a gennaio non sono previste novità da parte dei nerazzurri. Lo ha confermato lo stesso presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta in un’intervista di ieri pomeriggio: “A gennaio non credo che faremo nulla”.