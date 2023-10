Olympique Marsiglia di Rino Gattuso attende l’AEK nella terza gara valida del girone B. Francesi, a secco di vittorie nelle competizione, hanno ottenuto due pareggi nelle prime due sfide disputate contro Ajax e Brighton; dall’altra parte, l’AEK, primo, a quota 4, che ha sconfitto il Brighton di De Zerbi nella prima partita e ha pareggiato in casa contro l’Ajax. Il match sarà visibile su Sky Sport (canale 254) e DAZN, e in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

MARSIGLIA (4-3-3): Blanco; Murillo, Mbemba, Balerdi, Renan Lodi; Veretout, Rongier, Harit; Ndiaye, Aubameyang, Sarr. All. Gattuso.

AEK ATENE (4-2-3-1): Stankovic; Sidibe, Vida, Mitoglou, Hajsafi; Szymanski, Amrabat; Eliasson, Mantalos, Zuber; Araujo. All. Almeyda.