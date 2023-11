Sfida fondamentale per il cammino di Marsiglia e Ajax in Europa League. Francesi, primi nel girone con 8 punti, con in mano il match point qualificazione; olandesi, ultimi, sconfitti nelle ultime due gare, hanno raccolto soltanto due punti in quattro gare. La gara d’andata, disputata il 21 settembre, è terminata 3-3. La sfida sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport (255); in streaming su Sky Go, Now e DAZN.

Le probabili formazioni:

MARSIGLIA (4-2-3-1): Pau Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Renan Lodi; Veretout, Kondogbia; Ndiaye, Harit, Sarr; Aubameyang. All. Gattuso.

AJAX (4-2-3-1): Ramaj; Rensch, Sutalo, Hato, Sosa; Tahirovic, Taylor; Berghuis, Hlynsson, Bergwijn; Akpom. All. van ‘t Schip.