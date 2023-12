Dopo gli incidenti e il ferimento dell’ex tecnico del Lione, Fabio Grosso, dello scorso 29 ottobre, Marsiglia e Les Gones si affronteranno, nella gara recupero della decima giornata di campionato al Vélodrome, mercoledì alle 21. Partenza non entusiasmante per il Marsiglia, vincitore nell’ultima uscita contro il Rennes, nono con 17 punti. Disastrosa, invece, la situazione del Lione, ultimo, sconfitto nelle ultime due gare disputate, e fermo a soli 7 punti. Il 3-2 subito dal Lens è costato la panchina a Fabio Grosso, sostituito, ad interim, da Sage. L’ultimo precedente, risalente a novembre 2022, è terminato 1-0 per i padroni di casa, grazie alla rete di Gigot. Il match sarà visibile su Sky Sport (251); in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

MARSIGLIA (4-2-3-1): Pau Lopez; Clauss, Mbemba, Gigot, Rodi; Ounahi, Rongier; Sarr, Harit, Ndiaye; Aubameyang. All. Gattuso.

LIONE (4-3-3): Lopes; Mata, Lovren, O’Brien, Henrique; Maitland-Niles, Akouokou, Caqueret; Cherki, Lacazette, Jeffinho. All. Sage.