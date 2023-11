Lione e Lille in campo questa sera alle 21. Formazione di casa prova ad uscire dall’ultimo posto in classifica; ospiti provano a mantenere il quarto posto, non perdono da quasi due mesi. Grosso sceglie il 4-3-3. Davanti a Lopes, in difesa Kumbedi, Diomande, O’Brien e Henrique. A centrocampo spazio ad Alvero, Tolisso e Caqueret. In avanti il tridente composto da Cherki, Lacazette e Mama Balde.

Le probabili formazioni:

LIONE (4-3-3): Lopes; Kumbedi, Diomande, O’Brien, Henrique; Alvero, Tolisso, Caqueret; Cherki, Lacazette, Mama Balde. All. Grosso.

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Tiago Santos, Yoro, Alexsandro, Ismaily; Bentaleb, Gomes, Cabella; Zhegrova, David, Ivan Cavaleiro. All. Fonseca.