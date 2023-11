Grande sfida in Ligue1 tra Lione e Lille. Padroni di casa in una situazione complicata, ultimi in classifica, ma reduci da due risultati utili consecutivi. D’altro canto, il Lille occupa il quarto posto e ha pareggiato le ultime due gare disputate contro Tolosa e Marsiglia. L’ultimo precedente al Parc Olympique Lyonnais, risalente ad ottobre 2022, è terminato 1-0 per i padroni di casa, grazie alla rete di Lacazette. Il match, in programma domenica alle 20.45, sarà visibile su Sky Sport Calcio; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

LIONE (4-3-1-2): Lopes; Kumbedi, Diomande, O’Brien, Tagliafico; Alvero, Caqueret, Tolisso; Cherki; Nuamah, Baldé. All. Grosso.

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Santos, Yoro, Ribeiro, Ismaily; Bentaleb, André; Zhegrova, Gomes, Cavaleiro; David. All. Fonseca.