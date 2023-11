Dopo i brutti episodi di Marsiglia, il Lione torna a giocare e affronta il Metz. Formazione di Fabio Grosso pronta a risalire la classifica. Attualmente, il Lione occupa l’ultimo posto con soli 3 punti raccolti in nove gare disputate e ancora a secco di vittorie. Dall’altra parte, il Metz, terzultimo, a 9 punti. Il match, in programma alle 13, sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Uno, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

LIONE (4-3-3): Lopes; Mata, Diomande, Lovren, Tagliafico; Caqueret, Akouokou, Diawara; Balde, Lacazette, Jeffinho. All. Grosso.

METZ (4-2-3-1): Oukidja; Colin, Traore, Herelle, Udol; Camara, Nduquidi; Van Den Kerkhof, Asoro, Jallow; Tetteh. All. Bölöni.