Marsiglia-Tolosa, probabili formazioni e dove vederla

Con una partita da giocare, il Marsiglia vuole vincere per superare in classifica PSG e Nizza. Proprio per questo Marcelino si affida a Aubameyang e compagni anche se di fronte ci sarà la squadra di Martinez.

Le probabili formazioni:

MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez; Clauss, Mbemba, Gigot, Lodi; Veretout, Kondogbia, Ounahi; Correa, Aubameyang, Ndiaye. ALLENATORE: Marcelino

TOLOSA (3-4-3): Restes; Costa, Diarra, Nicolaisen; Casseres, Genreau, Sierro, Suazo; Bangre, Magri, Aboukhlal. ALLENATORE: Carles Martinez

Dove vederla:

La gara del Veledrome andrà in diretta su Sky Sport