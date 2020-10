Massimiliano Allegri, oltre l’Inter c’è un altro club su di lui: le ultime

La voglia di tornare ad allenare è tanta per il tecnico Massimiliano Allegri. Il livornese, è rimasto senza panchina dopo l’esperienza con la Juventus e ha deciso di ritornare a mettersi in gioco. Oltre all’Inter di Marotta, c’è un altro club su di lui.

Tuchel In Pericolo: Le Prossime Due Sfide Sono Decisive

Il PSG di Al-Thani non è partito bene in questa stagione e ha collezionato tre sconfitte nelle ultime tra cui, due in campionato con Lens e Olympique Marsiglia e l’altra in Champions League con il Manchester United. Lo sceicco ha considerato fondamentale arrivare in finale nella massima competizione e ha dato l’ultimatum a Tuchel. In caso di sconfitta contro il Dijon in campionato e con il Basaksehir in Champions, potrebbe chiamare Allegri per la panchina. Il tecnico francese, non può più sbagliare.